Бахрейн направил приглашение Путину

Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа несколько месяцев назад посетил Москву, официально пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла королевства в РФ Ахмеда Аль-Саати.

«Наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну», — сказал дипломат на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

ВЭФ проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Король Бахрейна посетил Россию 22 мая по приглашению Путина. Переговоры состоялись на следующий день. Главы государств обсудили состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также подняли актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе конфликт Израиля и Палестины.

Ранее сообщалось, что Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна.