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Посол РФ: США не смогут отсидеться при эскалации конфликта на Украине

Посол Антонов заявил, что США не смогут отсидеться при глобальном конфликте

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Wong Maye-E/AP

По оценке посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США не смогут оставаться в стороне в случае, если текущая ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что попытки Вашингтона использовать украинский кризис для столкновения Европы с Россией не увенчаются успехом.

«США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации в глобальный конфликт,» — заявил он журналистам.

Антонов также отметил, что поставки современного оружия, включая истребители и дальнобойные ракеты, а также наемников, не изменят исход боевых действий.

Посол указал на то, что в настоящее время обсуждается расширение украинских операций на территории России, и в местных СМИ активно обсуждается возможность нанесения ударов по целям в России с использованием американских ракет.

Он добавил, что данные из Курской и Белгородской областей о новых потерях среди гражданских лиц и разрушениях — результат применения американского вооружения — остаются без внимания американских властей.

Антонов также отметил, что США игнорируют факты жестокости со стороны Украины.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.

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