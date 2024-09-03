По оценке посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, США не смогут оставаться в стороне в случае, если текущая ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что попытки Вашингтона использовать украинский кризис для столкновения Европы с Россией не увенчаются успехом.

«США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации в глобальный конфликт,» — заявил он журналистам.

Антонов также отметил, что поставки современного оружия, включая истребители и дальнобойные ракеты, а также наемников, не изменят исход боевых действий.

Посол указал на то, что в настоящее время обсуждается расширение украинских операций на территории России, и в местных СМИ активно обсуждается возможность нанесения ударов по целям в России с использованием американских ракет.

Он добавил, что данные из Курской и Белгородской областей о новых потерях среди гражданских лиц и разрушениях — результат применения американского вооружения — остаются без внимания американских властей.

Антонов также отметил, что США игнорируют факты жестокости со стороны Украины.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.