Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ объяснил, зачем Умеров и Ермак приезжали в США

Антонов: Умеров и Ермак приезжали в США, чтобы выклянчить оружие и деньги

close
Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак приезжали в США за подачками. Об этом говорится в комментарии посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, размещенного в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны. Нашли здесь полную поддержку», — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что Вашингтон все еще придерживается своей цели навредить России. Антонов отметил, что Москва узнает о новых американо-украинских договоренностях по конфликту лишь постфактум. В связи с этим посол предположил, что Белый дом и в этот раз дал дополнительные обещания для Киева, которые в будущем выполнит в виде очередного пакета поставок вооружений.

30 августа в Вашингтоне начался визит украинской делегации. Первая встреча состоялась с министром обороны США Ллойдом Остином. Умеров вместе с Ермаком провели переговоры с главой Пентагона и обсудили ситуацию на линии фронта и потребности ВСУ.

Ранее эксперт раскрыл, как связаны поездка Умерова в США и налет БПЛА на регионы РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами