Посол РФ объяснил, зачем Умеров и Ермак приезжали в США

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак приезжали в США за подачками. Об этом говорится в комментарии посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, размещенного в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны. Нашли здесь полную поддержку», — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что Вашингтон все еще придерживается своей цели навредить России. Антонов отметил, что Москва узнает о новых американо-украинских договоренностях по конфликту лишь постфактум. В связи с этим посол предположил, что Белый дом и в этот раз дал дополнительные обещания для Киева, которые в будущем выполнит в виде очередного пакета поставок вооружений.

30 августа в Вашингтоне начался визит украинской делегации. Первая встреча состоялась с министром обороны США Ллойдом Остином. Умеров вместе с Ермаком провели переговоры с главой Пентагона и обсудили ситуацию на линии фронта и потребности ВСУ.

Ранее эксперт раскрыл, как связаны поездка Умерова в США и налет БПЛА на регионы РФ.