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В Венесуэле высказались о конфискации самолета Мадуро

Власти Венесуэлы назвали конфискацию самолета Мадуро США пиратством

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Ariana Cubillos/AP

Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета президента страны Николаса Мадуро в Доминикане. Об этом сообщил министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес в своем Telegram-канале.

Министр опубликовал заявление правительства Венесуэлы. Из документа следует, что США неоднократно использовали свое положение для давления на более мелкие страны. Таким образом, как подчеркивается в заявлении, государства становятся соучастниками преступлений Вашингтона.

«Это пример предполагаемого «порядка, основанного на правилах», который, игнорируя международное право, стремится установить право сильного, создать и безнаказанно навязать правила, соответствующие его интересам», — говорится в документе.

2 сентября США арестовали самолет президента Венесуэлы и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.

Ранее в МИД РФ заявили, что арестованный самолет Мадуро могут отдать экс-лидеру оппозиции.

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