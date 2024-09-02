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В Киеве сообщили об увольнении главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Депутат Рады Железняк: главу «Укрэнерго» Кудрицкого уволили

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Volodymyr Kudrytskyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинские власти уволили руководителя национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Депутат назвал Кудрицкого одним из наиболее адекватных людей в энергетической сфере. По мнению Железняка, реальной причиной увольнения главы «Укрэнерго» является желание некоторых высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы и министра энергетики Германа Галущенко, взять в свои руки все финансовые потоки.

Железняк заявил, что увольнение Кудрицкого свидетельствует об окончательном построении коррупционной пирамиды, с чем и поздравил всех коррупционеров.

Депутат выразил опасение, что кадровые перемены в «Укрэнерго» будут негативно восприняты «западными партнерами» Киева.

До этого Железняк заявил, что ряд европейских компаний попросил украинские власти не увольнять Кудрицкого.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.

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