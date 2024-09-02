МИД Украины резко отреагировал на визит Путина в Монголию

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий счел «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву визит Владимира Путина в Монголию, пригрозив Улан-Батору последствиями. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам Тихого, Монголия своими действиями якобы «помогает избежать правосудия».

«Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», – заявил представитель МИД Украины.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Москва юрисдикцию МУС не признает, и монгольские власти заявили, что не станут задерживать российского президента.

Визит Владимира Путина в Монголию продлится с 2 по 3 сентября и приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. Программа визита включит в себя как участие в торжествах по случаю годовщины победы над Японией, так и встречу с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухой.

Ранее Евросоюз напомнил Монголии о ее обязательствах перед Международным уголовным судом.