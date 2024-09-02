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На Западе объяснили желание Турции вступить в БРИКС

Newsweek: стремление Турции в БРИКС связано с разочарованием в ЕС и Западе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Планы Турции вступить в БРИКС стали следствием накопившегося разочарования Анкары в Западе и Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет Newsweek.

Как заявил изданию неназванный экс-дипломат Турции, подобное стремление Анкары связано с «накопившимся разочарованием» республики в Западе и ЕС. В свою очередь глава базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM Синан Ульген заявил, что план Турции связан с намерением укреплять отношения с незападными странами на фоне слабеющей гегемонии Соединенных Штатов.

Эксперт подчеркнул, что вступление в БРИКС не отразится на роли Турции в НАТО, так как в политическом объединении нет компонентов безопасности, это экономическая организация.

«Это в основном экономическая организация, так что, скорее всего, это повлияет на ее отношения с ЕС больше, чем с НАТО», — отметил Ульген.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки».

Ранее политолог раскрыл, как в НАТО отнесутся к планам Турции вступить в БРИКС.

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