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Японию назвали восточным филиалом НАТО

Патрушев: США отводит Японии роль восточного филиала НАТО для контроля АТР

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Kremlin Pool/Global Look Press

Соединенные Штаты отводят Японии роль восточного филиала Североатлантического альянса (НАТО), который призван контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, слова которого передает «Российская газета».

«США превратили Японию в один большой непотопляемый авианосец для контроля за АТР. Наводнили Хонсю и Окинаву военными базами. Стране отводится роль восточного филиала НАТО», — сказал он.

До этого Патрушев сказал, что на данный момент Япония уже может самостоятельно производить ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты. Патрушев добавил, что японские политики добиваются закрепления в законе права для сил самообороны наносить удары, в том числе превентивные, по военным объектам за рубежом.

В июле заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что США и Япония под предлогом угроз со стороны России, Китая и КНДР готовятся к масштабному вооруженному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее на саммиты НАТО решили постоянно приглашать Японию.

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