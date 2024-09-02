Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск назвал Демократическую партию США преступниками

Маск: демократы превратились в партию преступников

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что члены Демократической партии США превратились в «коалицию преступников». Об этом сообщается в X (ранее Twitter) предпринимателя.

Маск считает, что преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

До этого Маск заявил, что в США могут произойти нападки на соцсеть X, как это происходит сейчас в Бразилии.

Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.

30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети Х на территории страны.

29 августа ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы.

17 августа стало известно, что социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.

Ранее Маск заявил, что власти США ведут страну к банкротству.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами