Маск назвал Демократическую партию США преступниками

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что члены Демократической партии США превратились в «коалицию преступников». Об этом сообщается в X (ранее Twitter) предпринимателя.

Маск считает, что преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

До этого Маск заявил, что в США могут произойти нападки на соцсеть X, как это происходит сейчас в Бразилии.

Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.

30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети Х на территории страны.

29 августа ди Морайс направил Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы.

17 августа стало известно, что социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.

Ранее Маск заявил, что власти США ведут страну к банкротству.