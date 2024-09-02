Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минск и Москва подпишут договор о гарантиях безопасности

Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре

close
Андрей Александров/РИА «Новости»

Руководитель министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск и Москва подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в документе будет заложен принцип использования ядерного, а также обычного вооружения и других методов защиты двух государств.

Рыженков добавил, что соглашение планируют реализовать к 25-летию подписания Договора о Союзном государстве.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин на проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) панельной сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» заявил, что Россия и Белоруссия могут в декабре подписать договор о гарантиях взаимной безопасности.

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился в казахстанской Алма-Ате с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, с которым обговорил вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства и договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском.

Ранее Россия и Белоруссия захотели увеличить товарооборот к 2030 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами