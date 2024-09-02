Руководитель министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск и Москва подпишут договор о гарантиях безопасности в декабре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в документе будет заложен принцип использования ядерного, а также обычного вооружения и других методов защиты двух государств.

Рыженков добавил, что соглашение планируют реализовать к 25-летию подписания Договора о Союзном государстве.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин на проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) панельной сессии «Союзное государство: 25 лет интеграции — итоги и новые задачи» заявил, что Россия и Белоруссия могут в декабре подписать договор о гарантиях взаимной безопасности.

Накануне секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился в казахстанской Алма-Ате с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, с которым обговорил вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства и договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском.

Ранее Россия и Белоруссия захотели увеличить товарооборот к 2030 году.