В США сообщили об аресте самолета президента Венесуэлы Мадуро

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и переправили его во Флориду. Об этом сообщает CNN.

«США арестовали самолет президента Мадуро, определив, что его приобретение произошло в нарушение санкций», — сообщает канал со ссылкой на источник.

По данным американского источника, самолет Мадуро арестовали в Доминикане и переправили его во Флориду.

До этого сообщалось, что главы МИД Евросоюза договорились на неформальной встрече в Брюсселе не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы.

Утром в четверг, 29 августа, стало известно, что глава дипслужбы рекомендовал министрам иностранных дел ЕС не признавать Мадуро президентом Венесуэлы. Он назвал ситуацию в этой латиноамериканской стране «критической».

Незадолго до этого в Венесуэле произошли масштабные перестановки в правительстве.

Ранее Мадуро резко ответил на призывы к перевыборам в Венесуэле.