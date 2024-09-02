В Германии объяснили, о чем говорят результаты региональных выборов

Результаты региональных выборов в Германии продемонстрировали желание немцев не допустить втягивания республики в большую войну в Европе. Об этом заявила немецкий политик, лидер оппозиционной партии Союз Сары Вагенкнехт (BSW) Сара Вагенкнехт, ее слова приводит телеканал Welt.

По ее словам, на прошедших выборах одной из главных тем стал вопрос войны и мира. Она подчеркнула, что половина населения страны боятся втягивания ФРГ в большую войну, а на востоке Германии таковых большая часть.

Вагенкнехт считает, что результаты голосования в Тюрингии и Саксонии демонстрируют неудовлетворение местных жителей политикой правящей коалиции. Правительство во главе с Олафом Шольцем руководит «не в интересах народа как во внутренней, так и во внешней политике государства», указала политик.

До этого сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

Ранее «Альтернатива для Германии» призвала Шольца «собирать чемоданы».