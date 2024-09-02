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Путин выступит на ВЭФ

Путин на ВЭФ проведет совещание по развитию Дальневосточного округа

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выступит на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4-5 сентября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает Интерфакс.

На форуме Путин проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

До этого сообщалось, что ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова станет модератором пленарной сессии ВЭФ-2024. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин активно готовится к Восточному экономическому форуму. Он уточнил, что Путин планирует выступить на пленарном заседании и принять участие в пленарном обсуждении. Как сказал Песков, эти мероприятия очень важны для президента.

Восточный экономический форум в этом году пройдет во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии проведет переговоры с Путиным во Владивостоке.

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