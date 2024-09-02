Патрушев заявил, что Япония может самостоятельно производить ядерное оружие

На данный момент Япония уже может самостоятельно производить ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом заявил председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Япония в настоящее время обладает возможностями самостоятельно изготавливать любые системы вооружения, в том числе может производить ядерное оружие», — сказал Патрушев.

Патрушев добавил, что японские политики добиваются закрепления в законе права для сил самообороны наносить удары, в том числе превентивные, по военным объектам за рубежом.

До этого Патрушев говорил, что Россия планирует повышать боеготовность Северного флота на фоне наращивания военного присутствия США и их союзников в Арктике.

Помощник президента также заявил, что Запад с помощью Швеции и Финляндии активно стремится ограничить доступ РФ к Балтийскому морю, превращая его во «внутреннее море» НАТО.

Ранее Патрушев рассказал о роли Морской коллегии РФ.