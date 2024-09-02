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Путин расширил программу выплат в случае гибели командированных в новые регионы

Путин расширил выплаты в случае гибели в новых регионах РФ на работников ИП

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Выплаты в случае гибели или увечья командированных в новые регионы России будут распространяться на работников индивидуальных предпринимателей. Это следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин.

В 2022 году российский лидер подписал указ о дополнительных мерах поддержки чиновников и сотрудников компаний, которые выполняют работу в новых регионах страны. В случае гибели таких лиц, их родственникам полагается выплата в размере 5 млн рублей, в случае получения увечья — 3 млн рублей. Теперь эти меры распространяются и на ИП.

24 июля Путин заявил, что новые регионы необходимо включить в обновленные национальные проекты уже в этом году. Также Путин поручил правительству подготовить предложения о поэтапном перемещении офисов государственных компаний из Москвы в регионы РФ. Кроме того, он сказал, что при необходимости нужно предусмотреть для новых регионов упрощенный доступ к инструментам поддержки.

До этого Путин сказал, что необходимо увеличить уровень жизни в Донбассе уже сейчас — жители новых регионов должны иметь достойные условия для жизни и работы.

Ранее кабмин выделил 3 млрд рублей на энергоинфраструктуру в Донбассе и Новороссии.

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