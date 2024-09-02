Премьер Нидерландов объявил о новом пакете помощи в ходе визита на Украину

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе своего первого визита на Украину в новой должности объявил о выделении нового пакета помощи в €200 млн для Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку от его страны.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 млн евро», – написал Схоф.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что властям страны в следующем году понадобится не менее $38 млрд финансирования от стран Запада. По его словам, особое внимание уделяется конфискации замороженных российских активов.

До этого стало известно, что Еврокомиссия 13 августа перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из специального фонда Евросоюза в размере около €4,2 млрд.

Ранее в Белом доме задумались о помощи Киеву после атаки на Курскую область.