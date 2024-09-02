В прокуратуре Парижа назвали срок расследования по делу Дурова

Расследование против основателя Telegram Павла Дурова может продлиться несколько месяцев. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Парижа.

«По окончании расследования, когда следственные судьи сочтут, что они завершили расследование, которое может занять несколько месяцев, дело будет закрыто», — сообщили в прокуратуре.

Там пояснили, что прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем судьи вынесут постановление о прекращении дела или организации слушания.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее стало известно, как именно Дуров планирует вносить за себя залог.