Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что у России нет проблем, связанных с предписанием Международного уголовного суда (МУС), с Монголией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что по мере посещения Улан-Батора Владимиром Путиным Кремль будет предоставлять информацию.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, существует ли проблема выполнения предписания МУС с другими странами.

До этого в отделе по связям с общественностью МУС заявили, что ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) может принять необходимые меры, если Монголия откажется сотрудничать после визита президента России Владимира Путина в страну.

В марте 2023 года досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение суда об ордере.

Ранее Украина призвала Монголию арестовать Путина.