Половина приглашенных глав государств уже подтвердила участие в саммите БРИКС в Казани

Половина из приглашенных на саммит БРИКС в Казани лидеров зарубежных государств уже подтвердили свое участие. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, согласие на участие в саммите уже дали 18 из 36 приглашенных глав государств.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

2 сентября стало известно, что заявку на вступление в БРИКС официально подала Турция.

Ранее сообщалось, что запрос на присоединение к БРИКС может направить Палестина.