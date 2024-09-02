Помощник Путина раскрыл детали визита президента в Монголию

Президент России Владимир Путин 2-3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Подробности о поездке раскрыл помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

Визит Путина приурочен к победе советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. Программа визита, по словам Ушакова, будет весьма насыщенной и включит в себя как участие в торжествах по случаю годовщины победы над Японией, так и встречу с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухой.

«Состоятся переговоры лидеров в узком составе и переговоры с участием делегаций», — сообщил журналистам помощник Путина.

В ходе встречи президенты обсудят проблемы регионального и международного масштаба.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Монголия является страной, подписавшей Римский статут МУС, однако власти страны заверили, что не собираются арестовывать Путина в ходе его визита.

Ранее МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина.