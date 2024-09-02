Сбежавший с Украины депутат Рады нашелся в Лондоне

Сбежавшего с Украины депутата Верховной рады Артема Дмитрука заметили в Лондоне. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что нардепа опознали в одном из торговых центров британской столицы. Дмитрук находился в салоне мобильной связи и, по-видимому, выбирал себе телефон.

О бегстве парламентария стало известно 26 августа. По данным издания «Украинская правда», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим. Это вызвало на Украине сильный политический скандал.

Перед этим Дмитрука обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного. Сам он назвал эти обвинения «абсолютно выдуманной историей» и связал их с «охотой на несогласных».

Помимо прочего, Дмитрук известен на Украине своей отрицательной позицией по поводу принятого в стране закона о фактическом запрете деятельности Украинской православной церкви.

29 августа стало известно, что беглого парламентария объявили в международный розыск.

Ранее Дмитрук заявил о попытке похищения его семьи, также находящейся в Европе.