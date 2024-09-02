Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Россия готова к переговорам, если Украина захочет этого не на словах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками в Кызыле, трансляцию вел телеканал »Россия 24».

Во время урока у президента спросили о ситуации на линии соприкосновения, указав, что в интернете содержится противоречивая информация о переговорах с Украиной.

Путин ответил, что если у Украины будет желание «не на словах, а на деле» переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами, то власти России от этого не отказывались.

Он добавил, что еще предстоит разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область».

При этом 21 августа лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Украиной «невозможны ни при каких условиях». До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также сообщал, что после атаки ВСУ на Курскую область о мирных переговорах с Киевом не может быть и речи.

Ранее Украина призвала Монголию арестовать Путина.