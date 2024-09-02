Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Путин: РФ готова к переговорам, если Украина захочет этого не на словах

close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Россия готова к переговорам, если Украина захочет этого не на словах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками в Кызыле, трансляцию вел телеканал »Россия 24».

Во время урока у президента спросили о ситуации на линии соприкосновения, указав, что в интернете содержится противоречивая информация о переговорах с Украиной.

Путин ответил, что если у Украины будет желание «не на словах, а на деле» переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами, то власти России от этого не отказывались.

Он добавил, что еще предстоит разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область».

При этом 21 августа лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Украиной «невозможны ни при каких условиях». До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также сообщал, что после атаки ВСУ на Курскую область о мирных переговорах с Киевом не может быть и речи.

Ранее Украина призвала Монголию арестовать Путина.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами