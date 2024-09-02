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В ФРГ сочли, что Киев поддержит расследования по «Северным потокам»

Представитель кабмина ФРГ Хофман: Киев поддержит расследования по «Севпотокам»

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РИА Новости

Власти Германии уверены в том, что Украина будет поддерживать усилия по расследованию взрывов на «Северных потоках». Об этом в рамках брифинга заявила представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман, передает ТАСС.

«Да», — подчеркнула она, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Берлине, что Киев будет содействовать усилиям по расследованию взрывов на «Северных потоках» в 2022 году.

До этого польский президент Анджей Дуда заявил, что заявления о сговоре между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским поводу терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются абсурдными.

В августе экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в интервью изданию Die Welt допустил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность о сотрудничестве для вывода из строя мешавших обеим странам газопроводов. По мнению специалиста, подрыв мог быть осуществлен только при поддержке «с земли», которая была невозможна без содействия польских спецслужб.

Ранее стало известно о «ярости на Варшаву» в Германии из-за «Северных потоков».

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