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Еврокомиссия заявила о необходимости участия России в конференции по Украине

Еврокомиссия сочла необходимым участие России в мирной конференции по Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

Участие России в мирной конференции по Украине будет необходимо, но не Евросоюзу решать, когда. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

«Не нам решать, кто будет участвовать в конференции. Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо», — сказал он.

В ЕК также заявили, что участие Китая в мирной конференции будет ключевым, так как Пекин близок к Москве.

30 августа издание Bloomberg писало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пока не дал своего согласия на предложение Киева провести второй «саммит мира» по Украине. Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Наренде Моди организовать конференцию по урегулированию украинского конфликта на территории Индии. По информации агентства, украинский лидер сделал свое предложение во время визита индийского премьера в Киев.

До этого Зеленский заявил журналистам, что планирует осенью показать президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский объяснил, зачем Киев приглашает Москву на второй «саммит мира».

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