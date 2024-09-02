Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, таким образом Турция стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи с другими государствами, помимо традиционных западных союзников.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили Bloomberg, что администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от тех стран, которые всегда считались экономически развитыми.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

20 августа сообщалось, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее в Сербии назвали БРИКС альтернативой ЕС.