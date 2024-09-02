ЦИК РФ предложил ограничить фото- и видеосъемку на участках в приграничье

Центральная избирательная комиссия РФ предложила ограничить фото- и видеосъемку на избирательных участках в приграничье для всех, кроме аккредитованных представителей СМИ. Об этом на заседании комиссии сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает ТАСС.

«Наше постановление предоставляет избирательным комиссиям восьми субъектов РФ возможность по рекомендации оперштабов принять решение о запрете фото- и видеосъемки на избирательных участках и вблизи этих избирательных участков», — заявил Булаев.

При этом, по его словам, для работы аккредитованных представителей СМИ будут созданы все условия.

Инициативу внесли в постановление «О дополнительных мерах по обеспечению избирательных прав граждан на территориях отдельных субъектов РФ», которое было принято 14 августа.

В Единый день голосования с 6 по 8 сентября ожидается более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Намечены выборы различного уровня, включая прямые выборы губернаторов в 21 регионе РФ и выборы депутатов Мосгордумы.

До этого в Курской области в целях безопасности ограничили информирование об избирательных участках.

Ранее Памфилова объяснила перенос выборов в Курской области.