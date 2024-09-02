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Украина захотела вступить в НАТО в границах 1991 года

Вице-премьер Стефанишина: Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года. Ее слова приводит «РБК-Украина».

Она отвергла идею вхождения Украины в Североатлантический альянс «частями», отметив, что Киев не будет предлагать каких-либо решений по членству, пока республике не поступит соответствующего официального предложения.

«Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная и независимая страна, которая присоединяется к НАТО», — заявила Стефанишина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может ждать еще 75 лет, чтобы вступить в НАТО.

До этого специальный помощник президента США и директор по европейским делам совета национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс требует от его членов политической воли, которая в настоящий момент отсутствует.

Ранее в Чехии допустили принятие Украины в НАТО без возврата утраченных земель.

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