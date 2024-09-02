Политолог объяснил, как изменится политика США по Киеву с приходом Трампа

В случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, Киев может лишиться поддержки со стороны Вашингтона. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал журналист-международник, политолог Сергей Латышев. По его мнению, Америка под управлением республиканцев сконцентрируется на Китае.

«После выборов, если демократы их проиграют, между Вашингтоном Трампа/Вэнса и Лондоном по Украине не будет былого единомыслия. Потому что США Трампа попытаются заключить сделку с Россией, чтобы сосредоточиться на Китае, передав Киев на попечение европейцев», — сказал Латышев.

31 августа Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы на предстоящих выборах. До этого он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что воспринимает заявления американского политика о готовности завершить конфликт со всей серьезностью.

Ранее Кеннеди-младший рассказал, как Трамп изменился после первого срока.