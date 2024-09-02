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Грузия обвинила Запад во взращивании «Франкенштейна» в стране

Парламентарий Папуашвили обвинил Запад во взращивании «Франкенштейна» в лице НПО

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parliament.ge

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Запад взращивает в стране «Франкенштейна» в лице неправительственных организаций (НПО), которые «атакуют государство». Его слова передает издание «Взгляд».

«Скажем прямо — созданием искусственного гражданского общества американские и европейские доноры взрастили в Грузии монстра, «Франкенштейна», атакующего государство», — сказал политик.

Папуашвили считает, что такая модель гражданского общества бесперспективна и закон «О прозрачности иностранного влияния» должен помочь выйти из сложившейся ситуации.

По его словам, такой «Франкенштейн в западной обертке» на деле проявляет большевизм. «Устрашает, виртуально насилует, цензурирует идеи, игнорирует реальность, отрицает нужды граждан, занимается вандализмом», — заявил он.

30 августа первый заместитель министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили заявила, что в Национальное агентство гражданского реестра министерства юстиции за регистрацией по вступившему в силу закону «О прозрачности иностранного влияния» уже обратились более 230 неправительственных организаций.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее президент Грузии обвинила власти страны в предательстве.

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Закон об иноагентах в Грузии
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