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В ПО для проведения выборов в США нашли зашифрованный гимн Украины

Politico: программист закодировал гимн Украины в ПО для выборов в США

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

В программном обеспечении (ПО) для составления списка избирателей американского штата нашли зашифрованный текст гимна Украины. Об этом сообщает газета Politico.

«Чиновники Нью-Гемпшира утверждают, что сканирование выявило еще одну проблему: программист жестко закодировал украинский национальный гимн в базу данных, очевидно, в знак солидарности с Киевом», — говорится в статье.

Отмечается, что доступ к ПО программисты из-за рубежа могли получить благодаря тому, что код обеспечения находится в открытом доступе. При этом внесение украинского гимна в код правонарушением с точки зрения законодательства не является.

Источник Poltico предположил, что хакеры могли задействовать гимн, а также отредактировать списки избирателей, чтобы помочь распространению различных теорий заговора на тему ноябрьских выборов в Штатах.

До этого о том, что в 2024 году резко выросло число DDoS-атак, сообщил аналитический центра компании StormWall. По мнению экспертов, это связано с попытками вмешательства хакеров в политику разных стран в преддверии важных выборов.

Ранее в Кремле высказались о предпочтительном кандидате на выборах в США.

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Выборы в США — 2024
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