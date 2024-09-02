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В США заявили о бессмысленности вторжения Украины в Курскую область

NI: в Курской области Украина много потеряет и ничего не приобретет

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вторжение Украины в Курскую область не принесет ей какой-либо пользы и, скорее, ослабит. Такое мнение выразил магистр международных отношений Энтони Дж. Константини в статье для американского издания The National Interest.

Константини отмечает, что после начала вторжения Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли захватить в Курской области лишь «некоторые, в основном сельские, районы», а «большая часть захваченной ими территории — пустые поля». По его мнению, даже в случае гипотетического успеха наступления ВСУ и захвата ими Курска «это никак не повлияет на планы Кремля» и в итоге территория будет освобождена российскими войсками.

«Украина потеряет людей, израсходует оружие и ничего не приобретет. Тем временем Россия будет медленно продолжать занимать территорию Украины на юге, как она это делает сейчас», — пишет Константини.

В своей статье автор проводит параллели с историей Гражданской войны в США и попыткой южного генерала Роберта Ли вторгнуться в занятую северянами Пенсильванию — что кончилось для него плачевно.

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа, боевые действия продолжаются.

1 сентября Кремль описал «достойный ответ» на вторжение в Курскую область. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область.

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