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Эксперты раскрыли причину уголовного преследования Telegram в Южной Корее

Политолог Станкевич: все страны хотят либо контролировать Telegram, либо утопить

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Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное расследование в отношении Telegram в Южной Корее – это еще одно доказательство того, что все страны хотят либо взять мессенджер под свой контроль, либо «утопить» его, считает политолог Сергей Станкевич. Создан некий «международный штаб», который координирует преследование Telegram и его создателя Павла Дурова – это нужно, чтобы Франция со своими претензиями не осталась одна, объяснил он в беседе с 360.ru.

Сегодня к преследованию Дурова присоединяются и другие страны, следуя псевдоправовым установкам международного штаба, отметил эксперт. При этом само по себе расследование изначально не предполагает судебного разбирательства и преследует лишь одну цель – дискредитировать популярный мессенджер.

«Ущерб же наносится действующей корпорации, которая не субсидируется, а живет на то, что зарабатывает. То есть это попытка дискредитировать, утопить, лишить растущей аудитории», — объяснил Станкевич.

В целом сегодня мессенджером пользуются порядка 20% всего населения планеты, и на будущее прогнозируется рост аудитории. Страны, активно работающие над тем, чтобы взять над ним власть или уничтожить, не смогут этого добиться, заключил политолог.

Напомним, расследование в Южной Корее связано с неким фейковым контентом, опубликованным на платформе. Подозрения связаны с содействием преступлению, в данном случае — распространению поддельных видеороликов и другим преступлениям. Причем правоохранители отмечают, что расследование идет сложно, так как мессенджер не предоставляет необходимую информацию, например данные об аккаунтах.

Ранее стало известно, что Павел Дуров присматривает квартиру в Париже перед судом.

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