Путин заявил, что в его семье изучают китайский язык

В России растет интерес к китайскому языку, и даже некоторые члены семьи президента Владимира Путина уже свободно на нем говорят. Об этом Путин рассказал на открытом уроке «Разговор о важном», который проходит в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла, российского лидера цитирует РИА Новости.

«Члены моей семьи говорят тоже, маленькие, на китайском языке, говорят свободно», — поделился Путин.

Интерес к китайскому президент объяснил укреплением бизнес-связей между Россией и КНР, в результате чего растет и количество соответствующих контактов.

Путин также подчеркнул, что на этом фоне не стоит забывать об английском языке, который, по мнению лидера РФ, много дал человечеству с точки зрения объединения различных культур и знаний.

До этого Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова». По словам президента, страны действуют совместно прежде всего в областях экономики, культуры, а также гуманитарных связей.

Ранее Путин рассказал школьникам о вреде короткого сна и посоветовал не следовать его «плохому примеру».