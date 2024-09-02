Франция проигнорировала запрос России о консульском доступе к Павлу Дурову

Франция проигнорировала запрос России о консульском доступе к основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.

В диппредставительстве отметили, что в период, когда бизнесмен находился в заключении, консульский доступ к нему предоставлен не был.

«В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала», — сказали в российском посольстве.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Дурова слишком свободным.