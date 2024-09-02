Лавров назвал Дурова слишком свободным

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера. Об этом во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«Слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», — сказал дипломат.

По его словам, действия стран Запада в отношении бизнесмена аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации. В связи с этим глава МИД РФ предложил выработать общие добровольные принципы.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Дурова заметили со спутницей на прогулке в Париже.