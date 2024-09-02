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Путин отметил успех российской армии в Донбассе

Путин: войска России наступают в Донбассе не метрами, а квадратными километрами

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было. Его слова приводит РИА Новости.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. Политик посещает регион впервые за 10 лет.

По словам российского лидера, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил президент.

Также Путин заявил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, всегда была готова решить разногласия дипломатическим путем, но сейчас необходимо разобраться с теми «бандитами», которые проникли на российскую территорию — в Курскую область.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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