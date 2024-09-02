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В Германии заявили о невозможности решить проблемы ВСУ на поле боя

Журналист Репке: проблемы ВСУ на поле боя сейчас невозможно решить

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Reuters

Ряд проблем, с которыми ВСУ сталкиваются на поле боя, невозможно решить незамедлительно, ситуация для украинской армии в Донбассе продолжает ухудшаться. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Ситуация на фронте в восточной Украине критическая и продолжает ухудшаться», — подчеркнул он.

По словам журналиста, ВСУ на поле боя сталкиваются с рядом проблем, которые «невозможно решить» незамедлительно.

Как подчеркнул Репке, ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, некомпетентными действиями командиров украинских войск, а также с недостаточной помощью Украине со стороны западных стран.

До этого издание Daily Beast сообщало, что военные ВСУ винят в неудачах на поле боя коррумпированные власти.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харькове.

Ранее жители Украины назвали самую большую угрозу для страны.

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