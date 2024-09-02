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Путин: власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия

Путин: Киев боится проиграть выборы, поэтому не заканчивает боевые действия

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Власти Украины не заинтересованы заканчивать боевые действия, опасаясь проиграть выборы после отмены военного положения. Об этом во время открытого урока «Разговор о важном» заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если прекратятся боевые действия, властям Украины придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», — заявил он.

По его словам, действующие украинские власти к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного. Поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области, добавил он.

12 августа российский лидер заявил, что РФ не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты РФ.

По мнению президента, атакой на Курскую область Киев пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах, однако о чем можно говорить с украинскими властями, Россия в настоящее время не представляет.

В июне глава государства заявил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули.

Ранее турецкий аналитик оценил перспективы урегулирования украинского конфликта.

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