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Путин заявил о необходимости разобраться с украинскими «бандитами»

Путин: РФ не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с «бандитами»

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но надо разобраться с «бандитами», которые проникли на ее территорию. Его слова приводит РИА Новости.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Республики Тува Кызыл. Политик посещает регион впервые за 10 лет.

По словам российского лидера, Россия готова не на словах, а на деле к мирным переговорам с Украиной, хочет решать разногласия мирными средствами. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась сесть за стол переговоров.

«Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — сказал Путин.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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