Запад всегда стремился развалить Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, передает ТАСС.

«Суть политики Запада по отношению к России всегда заключалась в том, что мы слишком сильны, слишком самостоятельны. И надо что-то с этим делать, желательно развалить. Сегодня 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже знамена и шевроны, которые носят бойцы так называемой украинской армии», — заявил дипломат.

19 августа бывший советник американского министерства обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны изначально не имели шансов на победу над РФ и присвоение ее ресурсов.

Он обратил внимание, что весь замысел украинского конфликта заключается в ослаблении Москвы и установлении контроля над ней. Но в результате это произошло с Киевом, так как нынешний президент страны Владимир Зеленский активно «продает» ее западным инвесторам.

В мае президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад пытается ослабить и наказать РФ, а также хочет незаконно присвоить ее активы.

Ранее Путин назвал ошибкой рассуждения Запада о стратегическом поражении РФ.