США могут представить новые предложения по урегулированию в секторе Газа

Президент США Джо Байден в ближайшее время может предоставить Израилю и палестинскому движению ХАМАС новое предложение по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Байден рассматривает возможность представления Израилю и ХАМАС окончательного предложения по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа», — говорится в сообщении издания.

Портал со ссылкой на источники добавляет, что в понедельник утром Байден встретится с американскими чиновниками, отвечающими за национальную безопасность, чтобы определить стратегию для окончательного продвижения по сделке.

Отмечается, что Байдена в ходе встречи будет сопровождать кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис.

1 сентября в израильском Тель-Авиве начался митинг, участники которого требуют скорейшего заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа.

Ранее премьер Израиля послал в Москву советника для переговоров по заложникам в Газе.