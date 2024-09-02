Путин провел урок в кызылской школе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» у учеников кызылской школы №20 им. Героев Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. Политик посещает Туву впервые за 10 лет.

Перед проведением урока российский лидер осмотрел новую школу, которая открылась к этому учебному году.

«Разговор о важном» проводится во всех российских школах первым уроком 2 сентября. Согласно материалам Минпросвещения России, первый такой урок 2024-2025 учебного года будет посвящен теме «Образ будущего».

В 2024-2025 учебном году темами занятий станут единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и другие.

Курс призван воспитать гражданственность, любовь к стране и семье, а также помочь в профессиональном становлении и самореализации учеников.

Ранее сообщалось, что Путин на этой неделе посетит Монголию и совершит ряд региональных поездок.