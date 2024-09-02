Экс-глава Гагаузии рассказала, как за ней следят молдавские правоохранители

Экс-глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что постоянно находится под контролем молдавских спецслужб и правоохранителей. Об этом она рассказала в эфире телеканала TVC 21.

«Я нахожусь под постоянным вниманием министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности», — подчеркнула она (цитата по РИА Новости).

Как отметила Влах, слежка за ней велась в том числе и в тот период, когда она возглавляла регион.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что после президентских выборов в Молдавии действующий глава государства Майя Санду будет привлечена к уголовной ответственности за проводимую в стране политику.

В свою очередь, лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу отмечал, что Санду начала подавлять свободу слова в республике, блокируя новые средства массовой информации.

Ранее РФ предостерегла Молдавию от безответственных игр с собственным суверенитетом.