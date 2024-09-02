Журналист британского издания The Independent Аскольд Крушельницкий незаконно побывал на территории Курской области в Судже. Об этом говорится в материале газеты.

«The Independent сопровождал украинских военных на некоторых из сотен квадратных миль территории, которую Киев захватил во время своего неожиданного приграничного нападения», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что журналист Аскольд Крушельницкий побывал в Курской области около города Суджа, где «украинские войска окапываются и готовятся к контратаке».

Британское издание вместе с тем публикует фотографии, сделанные Крушельницким в Курской области в рамках незаконного проникновения на территорию Российской Федерации.

До этого сообщалось, что журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали на территории Курской области России.

27 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникших в Суджу Курской области через границу.

Дела возбуждены в отношении корреспондента немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Николаса Симона Коннолли и репортера украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее журналистка британской Times незаконно побывала в Курской области.