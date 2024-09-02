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Россия скорректирует государственную политику по ядерному сдерживанию

Рябков: Россия скорректирует госполитику по ядерному сдерживанию

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MFA Russia/Global Look Press

Изменения ядерной доктрины России затронут документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

В России есть военная доктрина, где прописаны условия, при которых допускается обращение к ядерному оружию, а также документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний, напомнил замглавы МИД РФ, конкретизирует параметры действий, касающихся ядерного оружия.

«На данный момент внимание у нас сфокусировано именно на втором документе», — подчеркнул он.

1 сентября Рябков отмечал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

21 августа сообщалось, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию Штатов, в которой впервые говорится о плане по сдерживанию КНР на фоне роста ее ядерных арсеналов, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Ранее в США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией.

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