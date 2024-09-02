Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Абхазия планирует вступить в ООН

Глава МИД Абхазии Шамба заявил о планах республики стать членом ООН

close
Томас Тхайцук/РИА Новости

Абхазия собирается стать членом Организации Объединенных Наций. Об этом заявил глава МИД республики Сергей Шамба, сообщает газета «Известия».

По его словам, вступление в ООН является «конечной целью» Абхазии.

«Это конечная цель самого процесса по широкому международному признанию нашей страны. Все это логически взаимосвязано между собой. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это очень сложный процесс», — сказал министр.

Он отметил, что «никто не отменял» политику двойных стандартов, с которой сталкивается Абхазия.

Дипломат также выразил надежду, что в обозримом будущем число стран, которые признают республику в качестве суверенного и независимого государства, увеличится.

До этого заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что признание независимости республики со стороны России в августе 2008 года стало торжеством исторической справедливости.

По его словам, за 16 лет межгосударственные абхазо-российские отношения вышли на уровень союзничества.

Ранее Медведев рассказал о причинах признания РФ Абхазии и Южной Осетии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами