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Индонезия примет участие в саммите БРИКС в Казани

Индонезия получила приглашение принять участие в саммите БРИКС в Казани

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Depositphotos

Индонезию пригласили на саммит БРИКС в Казани, который состоится 22–24 октября. Об этом заявили в индонезийском посольстве в России, сообщает газета «Известия».

«Пока мы не знаем, кто конкретно посетит саммит БРИКС от Индонезии. Мы получили приглашение, но пока не знаем, примет ли господин (президент Индонезии Прабово. — «Газета.Ru») Субианто участие в саммите БРИКС. 20 октября 2024 года пройдет официальная инаугурация восьмого президента Индонезии. После этого и других заседаний наверняка состоится первое заседание правительства. Но мы не уверены, что господин Субианто примет участие в саммите БРИКС, учитывая, что до его открытия останется всего два дня», — сказали в дипмиссии.

Там допустили, что новый глава государства решит принять участие в саммите или назначит кого-то, кто будет присутствовать на мероприятии от его имени.

До этого посол России в Джакарте Сергей Толченов заявил, что РФ считает Индонезию сильным кандидатом на вступление в БРИКС.

Ранее Путин назвал цель председательства России в БРИКС.

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