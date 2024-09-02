Правящая партия Азербайджана выигрывает выборы в парламент

Правящая партия Азербайджана (YAP, «Новый Азербайджан»), лидером которой является президент республики Ильхам Алиев, получает 68 из 125 мест в парламенте страны, явка составила чуть более 37%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана по итогам обработки данных с 91% избирательных участков, передает РИА Новости.

По ее информации, явка избирателей составила 37,27%. На парламентских выборах проголосовало 2 млн 196,771 тыс. человек.

31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не намерена военным путем возвращать «оккупированные Азербайджаном территории», вопрос должен быть решен мирным путем.

В июне МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. В июле Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

Ранее Путин заявил, что РФ готова принимать участие в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном.