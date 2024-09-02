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Россия и Белоруссия договорились о работе медиахолдинга Союзного государства

Посол Рогожник: Белоруссия и РФ договорились о принципах работы медиахолдинга

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Минск и Москва договорились о принципах работы медиахолдинга Союзного государства. Об этом сообщил посол Белоруссии в России Александр Рогожник, передает телеканал »Беларусь 1».

«Российская и белорусская сторона договорились о принципах функционирования медиахолдинга», — сказал дипломат, уточнив, что уже предварительно разработан устав организации.

Рогожник подчеркнул, что медиахолдинг призван внести новое дыхание «в освещение жизни Союзного государства». По словам дипломата, темами материалов станет взаимодействие между регионами, молодежное сотрудничество, укрепление дружественных отношений. По его словам, повестка должна быть интересная и насыщенная.

Медиахолдинг объединит телеканал, печатные средства массовой информации и ресурсный медиацентр.

В январе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали резолюцию о формировании медиахолдинга Союзного государства.

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля с Лукашенко.

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