Глава минфина Германии прокомментировал результаты выборов в Саксонии и Тюрингии

Руководитель министерства финансов Германии и глава свободных либералов (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что результаты региональных выборов в Саксонии и Тюрингии причиняют ему боль. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что никто не должен сомневаться в том, что СвДП откажется от борьбы за либеральные ценности.

Линднер подчеркнул, что другим партиям демократического центра тоже есть над чем подумать.

До этого стало известно, что крайне правая партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») впервые в истории побеждает на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.

Также АдГ набрала в Саксонии 30% голосов избирателей. Их опережают представители «Христианско-демократического союза» (ХДС) с 31,5% голосов.

До этого Олаф Шольц, представляющий СДПГ, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По словам политика, партия, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг и может выиграть следующее голосование.

Ранее ХДС отказался от сотрудничества с «Альтернативой для Германии».